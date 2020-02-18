Кучеров набрал очки в 14-м матче подряд. Это неофициальное второе место в истории «Тампы»

В Денвере состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 4:3.

В основное время в составе победителей отличились Алекс Киллорн, Кэмерон Гонс и Стивен Стэмкос. Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин продлил результативную серию (12+12) до 14 матчей, обновив личный рекорд.

По этому показателю Кучеров вышел на чистое второе место в истории «Лайтнинг», превзойдя результат Вацлава Проспала (сезон-2005/2006), Мартена Сен-Луи (2003/2004) и Брайана Брэдли (1992/1993). Только у одного игрока «Тампы» была более продолжительная серия с очками в регулярке – у Стивена Стэмкоса (18 матчей, 2009/2010).

Отметим, что официально серия Кучерова с набранными очками считается прерванной, так как российский форвард пропустил один матч из-за травмы.