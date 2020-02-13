Кучеров пропустит несколько дней из-за травмы

Как сообщает журналист The Athletic Джо Смит на своей странице в «Твиттере», нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров близок к возвращению на лёд после травмы, полученной в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ). Статус готовности игрока сменился на «со дня на день», но в матче с «Эдмонтон Ойлерз» российский форвард не сыграет. Кроме Кучерова участие в матче не примут нападающий Энтони Сирелли и капитан «молний» Стивен Стэмкос. В данный момент игроки обладают тем же статусом готовности, что и российский форвард.

В этом регулярном чемпионате Кучеров сыграл 56 матчей, в которых набрал 70 (27+43) очков при показателе полезности "+27". В 2020 календарном году Кучеров в 20 матчах набрал 30 (14+16) очков.