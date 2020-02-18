Стэмкос стал третьим игроком в истории «Тампы», сыгравшим 800 матчей в НХЛ
В Денвере состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 4:3.
Для капитана «молний» Стивена Стэмкоса этот матч стал 800-м за карьеру в НХЛ, на протяжении которой он защищает цвета «Лайтнинг». Стэмкос стал третьим игроком в истории «Тампы», сыгравшим 800 матчей в НХЛ. Клубный рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (1037), второе место занимает Мартен Сен-Луи (972).
В основное время в составе победителей отличились Алекс Киллорн, Кэмерон Гонс и Стэмкос. Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Этот гол стал для него 29-м в нынешнем сезоне и 217-м за карьеру в НХЛ.
Обокрал и убежал! Гол Кучерова принёс «Тампе» рекордную победу
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