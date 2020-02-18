Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 17 февраля 2020 года
17 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых приняли участие девять российских хоккеистов.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в овертайме, форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил 12-ю шайбу в сезоне, а нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов прервал девятиматчевую безголевую серию.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|29 из 32
|90,6
|5:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|14.37
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|4
|5
|2
|-
|21.39
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|+1
|0
|4
|0
|0
|-
|19.52
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|1+0
|0
|0
|1
|5
|0
|-
|16.56
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|2
|1
|0
|0
|-
|12.03
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-2
|2
|1
|2
|2
|-
|24.52
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|-1
|2
|3
|2
|1
|-
|24.33
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|1
|4
|1
|-
|14.08
Овечкин врезался в Шмидта, тот улетел со льда через борт! Видео силового приёма
Но отметка в 700 голов снова осталась непокорённой.
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
10:15
-
09:50
-
09:27
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
08:08
-
08:03
-
07:46
-
07:37
-
07:21
-
07:15
-
06:52
-
06:35
-
06:24
-
06:07
-
05:05
-
04:42
-
04:24
-
03:10
-
02:43
-
02:22
-
00:07
- 17 февраля 2020
-
23:54
-
23:44
-
23:37
-
23:28
-
23:21
-
23:09
-
22:55
-
22:44
-
22:31
-
22:26
-
22:08
-
21:55
Партнерский контент