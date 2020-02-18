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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 17 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 17 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

17 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых приняли участие девять российских хоккеистов.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в овертайме, форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил 12-ю шайбу в сезоне, а нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов прервал девятиматчевую безголевую серию.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»29 из 3290,65:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»1+0-10200-14.37
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-10452-21.39
Кучеров (н)«Тампа»1+0+10400-19.52
Ничушкин (н)«Колорадо»1+000150-16.56
Задоров (з)«Колорадо»0+0-12100-12.03
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-22122-24.52
Орлов (з)«Вашингтон»0+1-12321-24.33
Любушкин (з)«Аризона»0+000141-14.08
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Но отметка в 700 голов снова осталась непокорённой.
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