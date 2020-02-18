Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 17 февраля 2020 года

17 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых приняли участие девять российских хоккеистов.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в овертайме, форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил 12-ю шайбу в сезоне, а нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов прервал девятиматчевую безголевую серию.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 29 из 32 90,6 5:3

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Дадонов (н) «Флорида» 1+0 -1 0 2 0 0 - 14.37 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -1 0 4 5 2 - 21.39 Кучеров (н) «Тампа» 1+0 +1 0 4 0 0 - 19.52 Ничушкин (н) «Колорадо» 1+0 0 0 1 5 0 - 16.56 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -1 2 1 0 0 - 12.03 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 -2 2 1 2 2 - 24.52 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 -1 2 3 2 1 - 24.33 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 1 4 1 - 14.08