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Ян Коварж может покинуть «Цуг», если получит предложение из КХЛ

Ян Коварж может покинуть «Цуг», если получит предложение из КХЛ
Хоккей / Прочие 0

Стали известны некоторые детали трёхлетнего соглашения известного чешского нападающего Яна Коваржа со швейцарским клубом «Цуг». Как сообщается на портале isport.cz, форвард подписал с «Цугом» контракт на три сезона, но имеет право воспользоваться предложениями из КХЛ после окончания следующего сезона и сезона-2021/2022.

В нынешнем регулярном чемпионате 29-летний чех в 44 матчах за «Цуг» набрал 41 (12+29) очко в 44 матчах, и благодаря его игре клуб лидирует в таблице, являясь одним из фаворитов на завоевание чемпионского титула.

С 2013 по 2018 год Коварж выступал за магнитогорский «Металлург». Он набрал 377 очков в 368 матчах за российский клуб. В нынешнем сезоне на его счету 41 балл в 44 матчах.

Экс-нападающий «Металлурга» Коварж продлил контракт с «Цугом» на три года
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