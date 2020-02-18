Ян Коварж может покинуть «Цуг», если получит предложение из КХЛ

Стали известны некоторые детали трёхлетнего соглашения известного чешского нападающего Яна Коваржа со швейцарским клубом «Цуг». Как сообщается на портале isport.cz, форвард подписал с «Цугом» контракт на три сезона, но имеет право воспользоваться предложениями из КХЛ после окончания следующего сезона и сезона-2021/2022.



В нынешнем регулярном чемпионате 29-летний чех в 44 матчах за «Цуг» набрал 41 (12+29) очко в 44 матчах, и благодаря его игре клуб лидирует в таблице, являясь одним из фаворитов на завоевание чемпионского титула.

С 2013 по 2018 год Коварж выступал за магнитогорский «Металлург». Он набрал 377 очков в 368 матчах за российский клуб. В нынешнем сезоне на его счету 41 балл в 44 матчах.