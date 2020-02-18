Кормье: даже не знал, что в случае победы «Ак Барс» обеспечит себе победу в конференции

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча пройдёт сегодня, 18 февраля, начало — в 19:00 мск.

«Это будет очень важная игра! Здорово проверить свои силы в матче против сильной команды, это действительно принципиальный поединок двух достойных соперников. Нам интересно оценить себя и понять, где мы находимся на данном этапе сезона.

В случае победы «Ак Барс» обеспечит себе победу в конференции? Я даже не знал этого. Конечно, это добавляет эмоций. Но в то же время мы сфокусированы на своей игре, на том, что можем сделать, чтобы быть сильнее с каждым матчем и в хорошей форме подойти к стартующему скоро плей-офф», — цитирует Кормье пресс-служба казанского клуба.