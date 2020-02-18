Федотов — о сборах в КХЛ: из-за океана приезжают люди и не понимают, что происходит

Голкипер «Трактора» Иван Федотов рассказал о предсезонной подготовке, которую проходил в «Нефтехимике» у Владимира Крикунова.

«В НХЛ сборов нет. Ты нанимаешь тренера и сам себя подводишь к сезону. А в России все готовятся в командах. У нас все по старой закалке, а за океаном всё индивидуально. Мы ездили с Крикуновым на 12 дней в Болгарию. Там тебя вытряхивают: +35 люди отдыхают на пляже, а ты бегаешь под палящим солнцем. «Городки» – три периода, как он любил нам говорить. Три периода по 10 подходов: 30 метров ускорение, складной ножичек, 30 метров, отжимания, 30 метров, пресс. Всё это с небольшим перерывом. Постоянно зарядки и пробежки. Зачастую такие сборы у нас проводятся так, как считает тренер, а не так, как нужно. В НХЛ в этом плане есть понимание. Из-за океана люди приезжают и не понимают, что происходит. Когда они слышат про предсезонку в России, у них сразу антипатия возникает.

Самые сложные сборы были в первый год с молодёжкой, с «Реактором». На три недели мы ездили на сборы в Адлер, без льда. Я их не забуду никогда, потому что это самые сложные 20 дней в моей жизни. Первые 10 дней мои ноги просто не могли ходить. Я не мог в туалет сходить, не мог поесть спуститься. Постоянные бега по гальке, три раза в день тренировки. На втором месте сборы с Крикуновым. Все знакомы с его баллонами. Музыку вынесут и поехали с этими баллонами», — цитирует Федотова пресс-служба «Трактора».