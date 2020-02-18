Выбывший на срок от четырёх до шести недель Уэбер восстановился за четыре дня
Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщил главный тренер канадской команды Клод Жюльен.
Примечательно, что 13 февраля в «Канадиенс» официально объявили, что опытный защитник выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель. После проведения повторного обследования у игрока было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава. Однако уже 17 февраля Уэбер вернулся к тренировкам.
Всего в 55 матчах текущего регулярного чемпионата на счёту 34-летнего Уэбера 34 (13+21) очка при показателе полезности «+8». Всего за карьеру он провёл 980 матчей, в которых набрал 568 (216+352) очков при полезности «+83».
Защитник «Монреаля» Ши Уэбер выбыл на срок от 4 до 6 недель
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