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Выбывший на срок от четырёх до шести недель Уэбер восстановился за четыре дня

Выбывший на срок от четырёх до шести недель Уэбер восстановился за четыре дня
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщил главный тренер канадской команды Клод Жюльен.

Примечательно, что 13 февраля в «Канадиенс» официально объявили, что опытный защитник выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель. После проведения повторного обследования у игрока было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава. Однако уже 17 февраля Уэбер вернулся к тренировкам.

Всего в 55 матчах текущего регулярного чемпионата на счёту 34-летнего Уэбера 34 (13+21) очка при показателе полезности «+8». Всего за карьеру он провёл 980 матчей, в которых набрал 568 (216+352) очков при полезности «+83».

Защитник «Монреаля» Ши Уэбер выбыл на срок от 4 до 6 недель
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