Берюбе — о серии поражений «Сент-Луиса»: в прошлом сезоне нам помогало отчаяние

Главный тренер клуба «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о последних неудачных результатах команды. Серия поражений «блюзменов» насчитывает пять матчей, из последних 12 встреч они выиграли только две. На протяжении месяца клуб практически неизменно пропускает три или больше шайб в каждой игре.



«В прошлом году у нас чувствовался совершенно иной подход к каждому эпизоду. Нам было некуда отступать, и это отчаяние помогало добывать очки едва ли не в каждом матче. Сейчас нам нужно убедить себя, что мы снова находимся в той же ситуации», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, в прошлом сезоне «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли, хотя с трудом пробился в плей-офф.