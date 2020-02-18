Один из лучших бомбардиров «Ванкувера» Бёзер сломал ребро и пропустит несколько недель

Нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер сломал ребро, следующее обследование игрок пройдёт только через три недели, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний форвард записал на свой счёт 45 (16+29) очков при показателе полезности "+5" и 14 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на площадке 18 с половиной минут за матч.



На счету Бёзера, всю карьеру выступающего за «Ванкувер», три хет-трика в НХЛ. Брок уступает только Павлу Буре (пять) и Тони Танти (четыре) по количеству хет-триков, оформленных в составе «Кэнакс» до достижения 23 лет. По три хет-трика к этому возрасту также оформили Тревор Линден и Стэн Смил.