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Один из лучших бомбардиров «Ванкувера» Бёзер сломал ребро и пропустит несколько недель

Один из лучших бомбардиров «Ванкувера» Бёзер сломал ребро и пропустит несколько недель
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер сломал ребро, следующее обследование игрок пройдёт только через три недели, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний форвард записал на свой счёт 45 (16+29) очков при показателе полезности "+5" и 14 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на площадке 18 с половиной минут за матч.

На счету Бёзера, всю карьеру выступающего за «Ванкувер», три хет-трика в НХЛ. Брок уступает только Павлу Буре (пять) и Тони Танти (четыре) по количеству хет-триков, оформленных в составе «Кэнакс» до достижения 23 лет. По три хет-трика к этому возрасту также оформили Тревор Линден и Стэн Смил.

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