Перенёсший инфаркт защитник «Сент-Луиса» Боумистер выступил с обращением
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер, перенёсший инфаркт на скамейке прямо во время матча с «Анахайм Дакс», выступил с обращением.
«Хочу искренне поблагодарить всех тренёров из «Сент-Луиса» и «Анахайма», всех, кто отреагировал на ситуацию, медицинский персонал Анахайма и команду медицинского центра за их оперативные действия 11 февраля. Наша семья почувствовала поддержку всей НХЛ, а также города Сент-Луис в это время. Нам очень помогла ваша обеспокоенность.
В воскресенье вечером я вернулся в Сент-Луис и начал восстановление. Жена и дочери навсегда благодарны за поддержку, и мы продолжим смотреть в будущее с позитивом», — указано в обращении на сайте клуба.
В НХЛ снова сердечный приступ. Боумистер потерял сознание, матч был перенесён
К счастью, защитника «Сент-Луиса» удалось спасти, но неизвестно, сможет ли он продолжить карьеру.
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