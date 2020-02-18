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Перенёсший инфаркт защитник «Сент-Луиса» Боумистер выступил с обращением

Перенёсший инфаркт защитник «Сент-Луиса» Боумистер выступил с обращением
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер, перенёсший инфаркт на скамейке прямо во время матча с «Анахайм Дакс», выступил с обращением.

«Хочу искренне поблагодарить всех тренёров из «Сент-Луиса» и «Анахайма», всех, кто отреагировал на ситуацию, медицинский персонал Анахайма и команду медицинского центра за их оперативные действия 11 февраля. Наша семья почувствовала поддержку всей НХЛ, а также города Сент-Луис в это время. Нам очень помогла ваша обеспокоенность.

В воскресенье вечером я вернулся в Сент-Луис и начал восстановление. Жена и дочери навсегда благодарны за поддержку, и мы продолжим смотреть в будущее с позитивом», — указано в обращении на сайте клуба.

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К счастью, защитника «Сент-Луиса» удалось спасти, но неизвестно, сможет ли он продолжить карьеру.
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