Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» обыграл «Витязь» в Ярославле

«Локомотив» обыграл «Витязь» в Ярославле
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» на домашней арене со счётом 5:1 обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда из Подольска проиграла пятый матч из шести последних.

Счёт был открыт на шестой минуте матча, шайбу забросил нападающий «Локомотива» Александр Свитов. Гостям удалось быстро отправить в ворота соперника ответную шайбу — уже через четыре минуты гол забил форвард Пекка Йормакка. В середине второго периода «железнодорожники» вновь вышли вперёд, точный бросок записал в актив нападающий Магнус Пяаярви. На старте третьего периода преимущество хозяев упрочил форвард Артур Каюмов. Точку в матче поставили нападающие «железнодорожников» Владимир Ткачёв и Александр Полунин.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Свитов (Денисенко, Кронвалль) – 05:08' (5x5)   1:1 Йормакка (Чернов, Хауден) – 09:40' (5x4)   2:1 Пяаярви (Да Коста, Рафиков) – 32:15' (5x4)   3:1 Каюмов (Рафиков, Алексеев) – 41:03' (5x5)   4:1 Ткачёв (Савченко) – 56:45' (en)   5:1 Полунин (Свитов, Беляев) – 57:54' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020