«Локомотив» обыграл «Витязь» в Ярославле

Ярославский «Локомотив» на домашней арене со счётом 5:1 обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда из Подольска проиграла пятый матч из шести последних.



Счёт был открыт на шестой минуте матча, шайбу забросил нападающий «Локомотива» Александр Свитов. Гостям удалось быстро отправить в ворота соперника ответную шайбу — уже через четыре минуты гол забил форвард Пекка Йормакка. В середине второго периода «железнодорожники» вновь вышли вперёд, точный бросок записал в актив нападающий Магнус Пяаярви. На старте третьего периода преимущество хозяев упрочил форвард Артур Каюмов. Точку в матче поставили нападающие «железнодорожников» Владимир Ткачёв и Александр Полунин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.