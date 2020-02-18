Нападающий «Трактора» Карлин дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел спорные эпизоды матчей «Нефтехимик» — «Амур» и «Трактор» — «Северсталь».



На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Амура» Томаша Зогорну по п. 1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Трактора» Руслана Карлина наказание по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.