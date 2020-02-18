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«Оттава» обменяла защитника Демело в «Виннипег»

«Оттава» обменяла защитника Демело в «Виннипег»
Хоккей / НХЛ 0

Канадские клубы Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» и «Виннипег Джетс» совершили обмен. Состав «Виннипега» пополнил защитник Дилан Демело, взамен «сенаторы» получили право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний Демело принял участие в 49 матчах основной команды «Оттавы», записав на свой счёт десять результативных передач при показателе полезности «+3» и 31 минуте штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке 20 минут за матч.

«Оттава» занимает 15-е место в Восточной конференции, заработав 51 балл в 59 встречах. «Виннипег» — десятый в Восточной конференции с 65 очками после 60 матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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