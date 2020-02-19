Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

18 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Казахстанский «Барыс» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» (1:2 ОТ), прервав свою победную серию из шести матчей.

Казанский «Ак Барс» на домашней арене обыграл омский «Авангард» со счётом 5:3. Победа позволила казанскому клубу выиграть Восточную конференцию.

Ярославский «Локомотив» в родных стенах победил подольский «Витязь» — 5:1. Подольская команда проиграла пятый матч из шести последних.

Московский «Спартак» на домашней арене проиграл нижегородскому «Торпедо» — 2:3. Подопечные Дэвида Немировски прервали полосу из трёх поражений.