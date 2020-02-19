Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
18 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Казахстанский «Барыс» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» (1:2 ОТ), прервав свою победную серию из шести матчей.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Миловзоров (Шашков, Шаров) – 49:31' (5x5) 1:1 Виделль – 59:55' (6x5) 1:2 Йокипакка (Пуустинен, Руохомаа) – 64:15' (3x3)
Казанский «Ак Барс» на домашней арене обыграл омский «Авангард» со счётом 5:3. Победа позволила казанскому клубу выиграть Восточную конференцию.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Авангард
Омск
1:0 Галимов (Глухов, Галиев) – 01:23' (5x5) 2:0 Галиев (Викстранд, Воронков) – 19:22' (5x5) 3:0 Азеведу (Кормье, Фрэттин) – 43:53' (5x4) 4:0 Воронков (Галиев, Галимов) – 48:16' (5x4) 5:0 Фисенко (Лямкин) – 52:43' (5x5) 5:1 Клинкхаммер (Пьянов) – 53:43' (5x5) 5:2 Мартынов (Франсон, Семёнов) – 55:58' (4x4) 5:3 Дедунов (Стась) – 59:54' (5x5)
Ярославский «Локомотив» в родных стенах победил подольский «Витязь» — 5:1. Подольская команда проиграла пятый матч из шести последних.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Свитов (Денисенко, Кронвалль) – 05:08' (5x5) 1:1 Йормакка (Чернов, Хауден) – 09:40' (5x4) 2:1 Пяаярви (Да Коста, Рафиков) – 32:15' (5x4) 3:1 Каюмов (Рафиков, Алексеев) – 41:03' (5x5) 4:1 Ткачёв (Савченко) – 56:45' (en) 5:1 Полунин (Свитов, Беляев) – 57:54' (5x5)
Московский «Спартак» на домашней арене проиграл нижегородскому «Торпедо» — 2:3. Подопечные Дэвида Немировски прервали полосу из трёх поражений.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Шрёдер (Орлов) – 02:44' (5x5) 1:1 Цыплаков (Вишневский, Юньков) – 37:56' (4x5) 2:1 Рылов – 45:35' (5x5) 2:2 Бочаров (Шор, Белевич) – 48:31' (5x5) 2:3 Шрёдер (Волченков, Аляев) – 52:01' (5x5)
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