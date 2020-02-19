Выступление Feduk, плакат со свином, «Спартак» в чёрной форме. Яркие фото победы «Торпедо»

18 февраля в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» московский «Спартак» со счётом 2:3 проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородская команда прервала серию из трёх поражений.

Команде гостей удался хороший старт, уже на третьей минуте счёт открыл нападающий Джордан Шрёдер. Подопечным Олега Знарка удалось отыграться в концовке второго периода, заброшенная шайба на счету форварда Максима Цыплакова. На 46-й минуте «Спартак» вышел вперёд, удачный бросок записал в актив нападающий Михаил Юньков. Вскоре «Торпедо» ответило голом форварда Станислава Бочарова. На 53-й минуте команда Дэвида Немировски вышла вперёд, Шрёдер оформил дубль.



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.