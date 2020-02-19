«Оттава» забила 4 гола за 3 минуты, у Анисимова – дубль, Наместников забросил одну шайбу

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Баффало Сэйбрз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозяев. За «Оттаву» дубль оформил российский нападающий Артём Анисимов. Форвард Владислав Наместников забросил одну шайбу. Ещё один гол в свой актив записал Дрейк Батерсон. Все 4 года «Оттава» смогла забить за 4 минуты.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 56 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач. Анисимов в свою очередь в нынешнем сезоне забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи в 42 играх.
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