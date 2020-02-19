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Салливан: Малкин застал нас врасплох, заболев перед матчем

Салливан: Малкин застал нас врасплох, заболев перед матчем
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сообщил, что российский нападающий Евгений Малкин не принял участия в матче чемпионата регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) из-за болезни.

«Можно сказать, что Малкин застал нас врасплох, заболев перед матчем. Он плохо себя чувствовал, и мы его сняли с матча», — приводятся слова Салливана в «твиттере» Pens Inside Scoop.

Утром россиянин тренировался в полном объёме, но не вышел на игру из-за болезни после того, как досрочно завершил предматчевую разминку. 32-летний канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби провёл на льду 19 минут и 54 секунды и набрал 4 (1+3) очка в матче. Теперь на его счету 40 (12+28) очков в 30 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «-1».

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