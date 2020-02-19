Дубль Анисимова и гол Наместникова помогли «Оттаве» выиграть «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча проходила в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
У «Оттавы» отличились Владислав Наместников, Дрейк Батерсон, Энтони Дюклер и дубли у Артёма Анисимова и Жан-Габриэля Пажо. У «Баффало» — Кайл Окпосо, Виктор Олофссон и дублем отметился Брэндон Монтур.
Гол Наместникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов, ставший автором дубля, провёл на льду 14 минут 7 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0». Игровое время другого российского форварда «Сенаторз» Владислава Наместникова составило 14 минут 57 секунд, а показатель полезности «+1».
Первый гол Анисимова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Второй гол Анисимова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 56 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач. Анисимов в свою очередь в нынешнем сезоне забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи в 42 играх.
Защитник «Оттавы» Никита Зайцев, не набравший очков в этой встрече, провёл на площадке 27 минут и 38 секунд, заработав коэффициент полезности «+1».
«Оттава Сенаторз», набрав 53 очка в 60 матчах, занимает 15-е место в Восточной конференции. «Баффало Сэйбрз» (62) – 12-е.
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