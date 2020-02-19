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Дубль Анисимова и гол Наместникова помогли «Оттаве» выиграть «Баффало»

Дубль Анисимова и гол Наместникова помогли «Оттаве» выиграть «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча проходила в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

У «Оттавы» отличились Владислав Наместников, Дрейк Батерсон, Энтони Дюклер и дубли у Артёма Анисимова и Жан-Габриэля Пажо. У «Баффало» — Кайл Окпосо, Виктор Олофссон и дублем отметился Брэндон Монтур.

Гол Наместникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов, ставший автором дубля, провёл на льду 14 минут 7 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0». Игровое время другого российского форварда «Сенаторз» Владислава Наместникова составило 14 минут 57 секунд, а показатель полезности «+1».

Первый гол Анисимова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Второй гол Анисимова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 56 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач. Анисимов в свою очередь в нынешнем сезоне забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи в 42 играх.

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев, не набравший очков в этой встрече, провёл на площадке 27 минут и 38 секунд, заработав коэффициент полезности «+1».

«Оттава Сенаторз», набрав 53 очка в 60 матчах, занимает 15-е место в Восточной конференции. «Баффало Сэйбрз» (62) – 12-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Монтур – 02:44' (5x5)   0:2 Монтур (Ристолайнен, Олофссон) – 10:12' (5x5)   1:2 Наместников (Пажо, Райлли) – 14:02' (4x5)   2:2 Анисимов (Пол, Сабурен) – 15:07' (5x5)   3:2 Батерсон (Уайт, Эннис) – 15:16' (5x5)   4:2 Анисимов (Эннис, Райлли) – 17:31' (5x4)   4:3 Окпосо (Ларссон, Монтур) – 22:36' (5x5)   5:3 Пажо (Ткачук, Дюклер) – 29:00' (5x5)   5:4 Олофссон (Далин, Айкел) – 33:47' (5x4)   6:4 Пажо (Ткачук, Батерсон) – 52:53' (5x4)   7:4 Дюклер (Пажо) – 59:14' (4x5)
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