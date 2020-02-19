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Форвард «Торонто» Юнссон перенёс операцию и пропустит полгода

Форвард «Торонто» Юнссон перенёс операцию и пропустит полгода
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Андреас Юнссон успешно перенёс повторную операцию на колене и пропустит около шести месяцев, сообщает канадская команда в «Твиттере».

25-летний шведский нападающий в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 43 матчах за основную команду «Торонто», записав на свой счёт 21 (8+13) балл при показателе полезности "-1" и 14 минутах штрафного времени. Среднее игровое время Юнссона составило почти 16 минут за матч.

Нападающий проводит третий сезон в НХЛ. В 2013 году Юнссон был задрафтован «Торонто» под общим 202-м номером. Всего Андреас Юнссон провёл за канадский клуб 125 матчей, в которых ему удалось набрать 67 (30+37) очков при показателе полезности «+11» и 46 штрафных минутах.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

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