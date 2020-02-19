«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф

Челябинский «Трактор» на домашней площадке разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Сергея Светлова потеряли шансы на участие в розыгрыше Кубка Гагарина.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Команда хозяев открыла счёт уже на второй минуте встречи, удачным броском отметился нападающий Егор Фатеев. На 15-й минуте преимущество «Трактора» упрочил форвард Вячеслав Основин. В середине третьего периода заброшенную шайбу в актив записал нападающий Ярослав Косов. На 48-й минуте Косов оформил дубль, доведя разницу в счёте до четырёх голов. В концовке точку поставил Ник Бэйлен. «Сухарь» записал в актив голкипер Иван Федотов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.