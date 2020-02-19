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«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф

«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» на домашней площадке разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Сергея Светлова потеряли шансы на участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Команда хозяев открыла счёт уже на второй минуте встречи, удачным броском отметился нападающий Егор Фатеев. На 15-й минуте преимущество «Трактора» упрочил форвард Вячеслав Основин. В середине третьего периода заброшенную шайбу в актив записал нападающий Ярослав Косов. На 48-й минуте Косов оформил дубль, доведя разницу в счёте до четырёх голов. В концовке точку поставил Ник Бэйлен. «Сухарь» записал в актив голкипер Иван Федотов.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2020, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Фатеев (Тридчиков, Шаров) – 01:44' (5x5)   2:0 Основин (Бородкин) – 15:13' (5x5)   3:0 Косов (Глинкин, Меньшиков) – 29:38' (5x5)   4:0 Косов (Глинкин) – 47:08' (5x5)   5:0 Бэйлен (Исаев) – 58:31' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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