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«Флорида» обменяла Дениса Мальгина в «Торонто»

«Флорида» обменяла Дениса Мальгина в «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс» совершили обмен, сообщают команды в «Твиттере». В Канаду отправился швейцарский нападающий с российскими корнями Денис Мальгин, взамен «Торонто» отдал форварда Мэйсона Марчмента.

23-летний Мальгин в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 36 матчах за основную команду «Флориды», записав на свой счёт 12 (4+8) очков при показателе полезности "-6" и 12 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводил на площадке 12 с половиной минут за матч.

24-летний Марчмент в текущем сезоне сыграл за основную команду «Торонто» лишь четыре раза, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «0» и отсутствии штрафного времени.

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