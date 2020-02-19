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Салливан: когда все играют в шашки, Кросби играет в шахматы. Он самый разносторонний игрок

Салливан: когда все играют в шашки, Кросби играет в шахматы. Он самый разносторонний игрок
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре нападающего Сидни Кросби.

«Как мы шутим в нашем тренерском штабе, когда все играют в шашки, Сидни играет в шахматы. Он умеет предвидеть игру на два-три паса вперёд. Честно говоря, мы пытаемся дозировать нагрузку для Кросби, но он настолько хорош, что это у нас плохо получается. Каждый раз, когда он выходит на лёд — будь то в большинстве, меньшинстве или равных составах, — это плюс для нас и проблема для соперника. Не покривлю душой, если скажу, что считаю его самым разносторонним игроком без слабых мест. В этом никто в мире с ним не сравнится», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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