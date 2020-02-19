Ю. Петров — об игре на позиции защитника: игроков не хватает, за день заболели трое
Нападающий «Адмирала» из Владивостока Юрий Петров поделился впечатлениями от проигранного матча с «Трактором» (0:5).
«Забить сегодня не получилось. Опасные моменты нужно реализовывать, а мы уже какой матч не можем это сделать. Даже при небольших возможностях нужно забрасывать шайбы. Я выступал в «Тракторе» четыре года, так что хотелось сыграть лучше. Но сегодня нам не повезло.
Почему я играю в обороне? Мы поехали на выезд, и за день в команде три хоккеиста заболели, один травмировался – их не хватает. Конечно, расстроились, что не попали в плей-офф. Все шансы были, в нужное время должны были вытаскивать матчи, выигрывать. Что не хватило команде в концовке чемпионата? Ответил бы, если б знал», — цитирует Петрова официальный сайт КХЛ.
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