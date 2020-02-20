«Вашингтон» не обменяет голкипера Холтби в дедлайн

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что не рассматривает возможность обмена голкипера Брэйдена Холтби в дедлайн.

«Наша позиция не менялась в течение сезона. Холтби нужен нам, и мы хотим бороться за кубок. Мы хотим, чтобы он вышел на пик формы к окончанию чемпионата. После сезона мы встретимся с Брэйденом и поговорим. Самсонов играет замечательно, но он ещё молод. Он проводит первый сезон и всё ещё растёт. Мы встретимся и всё обсудим после сезона.

Другие обмены? Я не знаю. А что тут скажешь? Иногда раздаётся звонок и происходит то, на что не рассчитывал. Сложно сказать, что мы сделаем. Но мы открыты для предложений и переговоров», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.