Панарин: Кейн узнал, что накануне я был в ресторане. У него в Чикаго везде шпионы

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3) поделился эмоциями от возвращения в Чикаго.
«Кейн накануне матча узнал, что я был в определённом ресторане. И написал мне. У него в Чикаго везде шпионы. Встретиться не получилось. Но пообщались. Кейн побаивается. Я ведь бойцовый пацан.
На самом деле мне очень приятно возвращаться в Чикаго. Я бы с удовольствием провёл здесь побольше дней, погулял бы. Потому что не успеваю пройтись по местам, где бывал раньше. Насладиться воспоминаниями.
Смогу ли догнать Драйзайтля в гонке бомбардиров? Сглазить меня хотите? Я не думаю о статистике, честно. Даже не знаю, сколько очков у лидера. Многие не верят. Но я в самом деле это не смотрю. Не то что я не хочу это знать. Или очки мне не важны. Очень важны! Очень хочу посмотреть иногда. Но понимаю, что мне это будет мешать. И не захожу», — цитирует Панарина сайт «Матч ТВ».
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