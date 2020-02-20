Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин: Кейн узнал, что накануне я был в ресторане. У него в Чикаго везде шпионы

Панарин: Кейн узнал, что накануне я был в ресторане. У него в Чикаго везде шпионы
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3) поделился эмоциями от возвращения в Чикаго.

«Кейн накануне матча узнал, что я был в определённом ресторане. И написал мне. У него в Чикаго везде шпионы. Встретиться не получилось. Но пообщались. Кейн побаивается. Я ведь бойцовый пацан.

На самом деле мне очень приятно возвращаться в Чикаго. Я бы с удовольствием провёл здесь побольше дней, погулял бы. Потому что не успеваю пройтись по местам, где бывал раньше. Насладиться воспоминаниями.

Смогу ли догнать Драйзайтля в гонке бомбардиров? Сглазить меня хотите? Я не думаю о статистике, честно. Даже не знаю, сколько очков у лидера. Многие не верят. Но я в самом деле это не смотрю. Не то что я не хочу это знать. Или очки мне не важны. Очень важны! Очень хочу посмотреть иногда. Но понимаю, что мне это будет мешать. И не захожу», — цитирует Панарина сайт «Матч ТВ».

Панарин: думал, что буду играть за «Чикаго» всю карьеру. Обмен до сих пор меня смущает
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020