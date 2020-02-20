Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин: думал, что буду играть за «Чикаго» всю карьеру. Обмен до сих пор меня смущает

Панарин: думал, что буду играть за «Чикаго» всю карьеру. Обмен до сих пор меня смущает
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3) поделился эмоциями от встречи с клубом, в составе которого дебютировал в лиге в сезоне-2015/2016.

«Когда я играл за „Блэкхоукс“, то думал, что буду играть за „Чикаго“ всю карьеру. Но случился обмен. Это смущает меня до сих пор», — приводит слова Панарина обозреватель Daily Herald Джон Диц.

Панарин отметился заброшенной шайбой, благодаря чему стал третьим игроком «Рейнджерс» за последние 30 лет, кто в дебютном сезоне за клуб смог забросить 30+ шайб и сделать 40+ результативных передач. В сезоне-1991/1992 это удалось сделать Марку Мессье, а в сезоне-2009/2010 Мариану Габорику.

Кейн: разговоры, что это я сделал Панарина таким игроком, беспочвенны
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020