Панарин: думал, что буду играть за «Чикаго» всю карьеру. Обмен до сих пор меня смущает

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3) поделился эмоциями от встречи с клубом, в составе которого дебютировал в лиге в сезоне-2015/2016.

«Когда я играл за „Блэкхоукс“, то думал, что буду играть за „Чикаго“ всю карьеру. Но случился обмен. Это смущает меня до сих пор», — приводит слова Панарина обозреватель Daily Herald Джон Диц.

Панарин отметился заброшенной шайбой, благодаря чему стал третьим игроком «Рейнджерс» за последние 30 лет, кто в дебютном сезоне за клуб смог забросить 30+ шайб и сделать 40+ результативных передач. В сезоне-1991/1992 это удалось сделать Марку Мессье, а в сезоне-2009/2010 Мариану Габорику.