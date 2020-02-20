Гулявцев: «Амур» задрал планку и с ней нужно справляться

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги проигранного домашнего матча с рижским «Динамо» (1:2 Б).
«Хороший матч. Для нашей команды встреча получилась нервозной в психологическом плане. Мы задрали планку, и с ней надо справляться. У «Амура» были моменты, в овертайме был шанс у Кирилла Рассказова. Своих ребят не могу упрекнуть, они понимают ситуацию, не нужно никого настраивать. С набранным очком мы всё равно остаёмся в борьбе за плей-офф. Впереди ещё несколько важных матчей, с «Нефтехимиком» будет словно седьмая игра плей-офф. Отдельное спасибо болельщикам», — рассказал тренер на пресс-конференции.
Хозяева открыли счёт в матче на шестой минуте первого периода, цели достиг бросок Владислава Ушенина. Гости отыгрались спустя шесть минут усилиями Роберта Мамчицса. В основное время шайб больше заброшено не было, и победитель встречи определился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались динамовцы.
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