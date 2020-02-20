Анкипанс: «Амуру» нужны очки, но и рижское «Динамо» не может позволить себе проигрывать

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с хабаровским «Амуром» (2:1 Б).



«Хорошая и очень напряжённая игра. Знали, как важны очки для «Амура», но и «Динамо» не может позволить себе проигрывать в своём положении. Матч шёл до гола, мы забили больше. Хочу сказать своей команде спасибо за то, что борется до конца», — рассказал специалист на пресс-конференции.



Хозяева открыли счёт в матче на шестой минуте первого периода, цели достиг бросок Владислава Ушенина. Гости отыгрались спустя шесть минут усилиями Роберта Мамчицса. В основное время шайб больше заброшено не было, и победитель встречи определился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались динамовцы.

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