Анкипанс: «Амуру» нужны очки, но и рижское «Динамо» не может позволить себе проигрывать
Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с хабаровским «Амуром» (2:1 Б).
«Хорошая и очень напряжённая игра. Знали, как важны очки для «Амура», но и «Динамо» не может позволить себе проигрывать в своём положении. Матч шёл до гола, мы забили больше. Хочу сказать своей команде спасибо за то, что борется до конца», — рассказал специалист на пресс-конференции.
Хозяева открыли счёт в матче на шестой минуте первого периода, цели достиг бросок Владислава Ушенина. Гости отыгрались спустя шесть минут усилиями Роберта Мамчицса. В основное время шайб больше заброшено не было, и победитель встречи определился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались динамовцы.
«Амур» проиграл рижскому «Динамо», но опередил «Нефтехимик» в Восточной конференции КХЛ
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
18:04
-
17:29
-
16:58
-
16:38
-
16:13
-
15:32
-
15:24
-
15:15
-
14:55
-
14:32
-
14:02
-
13:37
-
13:20
-
13:04
-
12:45
-
12:31
-
12:07
-
12:00
-
11:32
-
11:20
-
11:05
-
10:44
-
10:30
-
10:06
-
09:45
-
09:20
-
09:06
-
08:57
-
08:38
-
08:16
-
08:00
-
07:43
-
07:26
-
07:19
-
07:09
Партнерский контент