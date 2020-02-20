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«Спартак» — «Ак Барс»: в состав москвичей вернулся Гончаров, у гостей Дыняк в первом звене

«Спартак» — «Ак Барс»: в состав москвичей вернулся Гончаров, у гостей Дыняк в первом звене
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Спартака» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 20 февраля, начало — в 19:30 мск.

В состав хозяев вернулись Максим Гончаров и Анатолий Никонцев. «Ак Барс» привёз не всех лидеров: в первом звене сыграет Никита Дыняк, в активе которого 6 (2+4) очков в КХЛ.

«Спартак»:

Гудачек (Хомченко);
Херсли — Виклунд, Фёдоров — Малыхин — Хохлачёв;
Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Юньков — Никонцев;
Тришин — Гончаров, Карсумс — Аркалов — Галимов;
Мусин, Никишин, Злобин — Столяров — Цыплаков.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Виртанен — Яруллин, Дыняк — Галузин — Санников;
Лямкин — Рукавишников, Галиев — Воронков — Фрэттин;
Викстранд — Педан, Э. Галимов — Глухов — Лукоянов;
Аверин, Сафонов, Фисенко — Тихонов — Ли.

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