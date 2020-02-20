«Виннипег» надеется обменять Бафлина вместо расторжения контракта

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» надеется обменять защитника Дастина Бафлина, информирует TSN. Ранее появилась информация, что «Виннипег» готовит расторжение контракта с игроком.
Ранее игрок был дисквалифицирован клубом за неявку в тренировочный лагерь, после чего без ведома руководства прооперировал лодыжку. Сообщалось, что он может завершить карьеру или вернуться на лёд только в следующем сезоне.
В прошлом сезоне 34-летний Бафлин провёл 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко при показателе полезности «+4». В 6 матчах Кубка Стэнли он набрал 8 (2+6) очков. У него идёт четвёртый год пятилетнего контракта со среднегодовой зарплатой $ 7,6 млн. В этом сезоне он должен был заработать $ 8 млн, а через год — $ 6 млн.
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