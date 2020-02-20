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Мартемьянов: в плей-офф важен будет боевой дух и настрой «Автомобилиста»

Мартемьянов: в плей-офф важен будет боевой дух и настрой «Автомобилиста»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Сибирью» (3:1).

«Хочу поблагодарить команду за правильное выполнение игрового задания. Да, игра была не без ошибок, но соглашусь с коллегой: по накалу действительно хороший матч был. Наверное, понравился болельщикам. По самоотдаче претензий никаких нет, по выполнению игрового задания, в принципе, тоже. Мы забили неплохие голы — и в контратаках, и ещё моменты были. Второй гол хороший, борьбу выгрызли у борта, и Саша Кучерявенко забил. Особых претензий нет. Хороший, напряжённый матч. Благодарен команде и болельщикам нашим, которые нас поддерживали.

Важность победы над «Сибирью»? Плей-офф — это другое соревнование абсолютно: там другой накал, там цена каждой ошибки возрастает кратно. Важно любую игру выиграть, неважно, с кем ты играешь — с лидером, аутсайдером, с командой равной тебе. В преддверии плей-офф нормальная, хорошая игра боевая. Если такие матчи будут продолжаться — у нас два их осталось — я буду только рад. Физическое состояние в преддверии плей-офф? Важно не только физическое состояние, но, я считаю, оно нормальное. Думаю, что по движению мы ни в коем случае сегодня не проиграли. Но, думаю, важен будет боевой дух и настрой команды — именно психологическая уверенность и где-то игровая наглость, возможно. А физически парни могут работать через не могу, я верю», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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