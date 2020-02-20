Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Заварухин: второй период решил исход, у «Сибири» было много провалов

Заварухин: второй период решил исход, у «Сибири» было много провалов
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин поделился впечатлениями от проигранного матча с «Автомобилистом» (1:3).

«Хорошая игра была. Боевая. Неплохо играли в обороне, имели шансы забить. Провалили второй период, где-то на контратаках пропустили два гола. Очень много провалов у нас было во втором периоде. Он и решил исход матча. По третьему периоду – ребята старались выровнять ситуацию: где-то не получилось, где-то здорово сыграл вратарь соперника», — приволит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт во встрече был открыт в середине второго периода, удачный бросок в актив записал форвард «Автомобилиста» Найджел Доус. Через минуту с небольшим команда хозяев упрочила преимущество в счёте, голом отметился нападающий Александр Кучерявенко. До перерыва «Сибирь» сумела сократить отставание усилиями форварда Данила Романцева. Точку в концовке матча поставил Питер Холланд.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020