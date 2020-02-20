Заварухин: второй период решил исход, у «Сибири» было много провалов

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин поделился впечатлениями от проигранного матча с «Автомобилистом» (1:3).



«Хорошая игра была. Боевая. Неплохо играли в обороне, имели шансы забить. Провалили второй период, где-то на контратаках пропустили два гола. Очень много провалов у нас было во втором периоде. Он и решил исход матча. По третьему периоду – ребята старались выровнять ситуацию: где-то не получилось, где-то здорово сыграл вратарь соперника», — приволит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт во встрече был открыт в середине второго периода, удачный бросок в актив записал форвард «Автомобилиста» Найджел Доус. Через минуту с небольшим команда хозяев упрочила преимущество в счёте, голом отметился нападающий Александр Кучерявенко. До перерыва «Сибирь» сумела сократить отставание усилиями форварда Данила Романцева. Точку в концовке матча поставил Питер Холланд.

