«Сочи» победил «Витязь» в овертайме благодаря голу Стрёмвалля

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене победил подольский «Витязь» со счётом 3:2 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Команда хозяев открыла счёт на 15-й минуте, удачный бросок записал в актив нападающий Вячеслав Лещенко. На 25-й минуте «Витязь» восстановил равновесие на табло усилиями форварда Александра Сёмина. На старте третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Якуб Ержабек и Денис Мосалёв. В оставшееся основное время голов забито не было, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу команде хозяев принёс нападающий Мальте Стрёмвалль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.