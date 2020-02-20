«Сочи» победил «Витязь» в овертайме благодаря голу Стрёмвалля
Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене победил подольский «Витязь» со счётом 3:2 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Команда хозяев открыла счёт на 15-й минуте, удачный бросок записал в актив нападающий Вячеслав Лещенко. На 25-й минуте «Витязь» восстановил равновесие на табло усилиями форварда Александра Сёмина. На старте третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Якуб Ержабек и Денис Мосалёв. В оставшееся основное время голов забито не было, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу команде хозяев принёс нападающий Мальте Стрёмвалль.
КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Лещенко (Лугин) – 14:51' (5x5) 1:1 Сёмин (Макеев, Бывальцев) – 24:18' (5x4) 1:2 Ержабек (Макеев) – 43:54' (5x5) 2:2 Мосалёв (Точицкий, Шмелёв) – 44:48' (5x5) 3:2 Стрёмвалль – 61:41' (3x3)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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