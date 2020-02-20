Андриевский: «Сочи» взял два очка — это главное

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Александр Андриевский подвёл итоги матча с «Витязем» (3:2 ОТ).



«Соглашусь, напряжённая игра. Где-то она была равна. В первом периоде мы были немного лучше, во втором — «Витязь». У нас было три удаления. Хорошо, что выстояли и не пропустили ещё больше — игра могла повернуться совсем по-другому. Благодарен ребятам. В овертайме повезло, что забили. Мы взяли два очка — это главное», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.



Команда хозяев открыла счёт на 15-й минуте, удачный бросок записал в актив нападающий Вячеслав Лещенко. На 25-й минуте «Витязь» восстановил равновесие на табло усилиями форварда Александра Сёмина. На старте третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Якуб Ержабек и Денис Мосалёв. В оставшееся основное время голов забито не было, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу команде хозяев принёс нападающий Мальте Стрёмвалль.



«Сочи» победил «Витязь» в овертайме благодаря голу Стрёмвалля