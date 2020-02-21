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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
Хоккей / КХЛ 0

20 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. 21 февраля также пройдёт четыре встречи. Регулярный чемпионат завершится 27 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Екатеринбурский «Автомобилист» на домашней площадке победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 3:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Доус (Березин, Холланд) – 30:24' (5x5)   2:0 Кучерявенко (Белоусов) – 31:37' (5x5)   2:1 Романцев (Чесалин) – 34:39' (5x4)   3:1 Холланд – 59:07' (en)

СКА в Санкт-Петербурге победил «Торпедо» в овертайме (3:2 ОТ), выиграл десятый матч подряд и обеспечил себе победу в дивизионе Боброва.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Шрёдер (Жафяров) – 07:53' (5x5)   1:1 Кузьменко (Коскиранта) – 11:46' (5x5)   2:1 Коскиранта (Бурдасов, Кузьменко) – 16:31' (5x5)   2:2 Варнаков (Щехура) – 24:15' (5x5)   3:2 Барабанов (Токранов) – 62:18' (3x3)

Московский «Спартак» на домашней арене победил казанский «Ак Барс» (6:3), нападающий Ансель Галимов оформил дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Галиев (Викстранд, Аверин) – 09:21' (5x5)   1:1 Хохлачёв (Виклунд, Фёдоров) – 20:35' (5x5)   1:2 Галузин (Тихонов, Лямкин) – 21:30' (5x5)   2:2 Фёдоров (Даугавиньш, Хохлачёв) – 24:24' (5x4)   2:3 Тихонов (Воронков, Галиев) – 34:12' (5x4)   3:3 Галимов (Херсли, Никонцев) – 38:24' (5x4)   4:3 Даугавиньш (Никонцев, Гончаров) – 43:57'   5:3 Карсумс (Галимов) – 44:35' (5x5)   6:3 Галимов (Гудачек, Гончаров) – 46:34' (4x5)

Хоккейный клуб «Сочи» в роднынх стенах обыграл подольский «Витязь» в овертайме (3:2 ОТ), сохранив шансы на участие в плей-офф.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Лещенко (Лугин) – 14:51' (5x5)   1:1 Сёмин (Макеев, Бывальцев) – 24:18' (5x4)   1:2 Ержабек (Макеев) – 43:54' (5x5)   2:2 Мосалёв (Точицкий, Шмелёв) – 44:48' (5x5)   3:2 Стрёмвалль – 61:41' (3x3)
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