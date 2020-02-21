Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

20 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. 21 февраля также пройдёт четыре встречи. Регулярный чемпионат завершится 27 февраля.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Екатеринбурский «Автомобилист» на домашней площадке победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 3:1.

СКА в Санкт-Петербурге победил «Торпедо» в овертайме (3:2 ОТ), выиграл десятый матч подряд и обеспечил себе победу в дивизионе Боброва.

Московский «Спартак» на домашней арене победил казанский «Ак Барс» (6:3), нападающий Ансель Галимов оформил дубль.

Хоккейный клуб «Сочи» в роднынх стенах обыграл подольский «Витязь» в овертайме (3:2 ОТ), сохранив шансы на участие в плей-офф.