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Яркий чирлидинг, «кабаны» на «котанов» и караоке Гудачека. Лучшие фото победы «Спартак»

Группа поддержки ХК «Спартак»
Яркий чирлидинг, «кабаны» на «котанов» и караоке Гудачека. Лучшие фото победы «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

20 февраля в Москве на «ЦСКА Арене» московский «Спартак» победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Подопечные Дмитрия Квартальнова открыли счёт на 10-й минуте, отличился нападающий Станислав Галиев. На старте второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Александр Хохлачёв и Владимир Галузин. Вскоре «Спартак» забил ещё раз, автором удачного броска стал форвард Артём Фёдоров. До конца второго периода соперники забросили ещё по шайбе усилиями Виктора Тихонова и Анселя Галимова. На старте третьего периода «Спартак» забил дважды: отличились нападающие Каспарс Даугавиньш и Мартиньш Карсумс. На 47-й минуте хозяева упрочили преимущество: Галимов оформил дубль и установил окончательный счёт.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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