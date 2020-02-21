Яркий чирлидинг, «кабаны» на «котанов» и караоке Гудачека. Лучшие фото победы «Спартак»

20 февраля в Москве на «ЦСКА Арене» московский «Спартак» победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Подопечные Дмитрия Квартальнова открыли счёт на 10-й минуте, отличился нападающий Станислав Галиев. На старте второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Александр Хохлачёв и Владимир Галузин. Вскоре «Спартак» забил ещё раз, автором удачного броска стал форвард Артём Фёдоров. До конца второго периода соперники забросили ещё по шайбе усилиями Виктора Тихонова и Анселя Галимова. На старте третьего периода «Спартак» забил дважды: отличились нападающие Каспарс Даугавиньш и Мартиньш Карсумс. На 47-й минуте хозяева упрочили преимущество: Галимов оформил дубль и установил окончательный счёт.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 21 февраля 2020
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:59
-
08:31
-
08:15
-
08:03
-
07:45
-
07:19
-
07:00
-
06:41
-
06:32
-
06:23
-
06:11
-
06:06
-
05:50
-
03:45
-
03:26
-
03:16
-
00:00
- 20 февраля 2020
-
23:49
-
23:28
-
23:03
-
22:54
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:15