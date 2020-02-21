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Кросби: думаю, игроки НХЛ поедут на Олимпиаду в Пекин. Я бы этого хотел

Кросби: думаю, игроки НХЛ поедут на Олимпиаду в Пекин. Я бы этого хотел
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о возможном участии игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх 2022 года.

«Я бы хотел, чтобы игроки НХЛ были на Олимпиаде в Пекине. Это здорово для всех и для хоккея в целом. Это великолепная возможность показать хоккей всему миру. У меня были две невероятные Олимпиады, думаю, игроки НХЛ поедут в Пекин, но посмотрим, как получится», — цитирует Кросби TSN.

Представители НХЛ и профсоюза игроков лиги на этой неделе в Торонто возобновили переговоры о продлении коллективного трудового соглашения. Как отмечают североамериканские инсайдеры, лига даст добро на участие игроков НХЛ в ОИ-2022 только при условии заключения нового коллективного соглашения на её условиях.

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