Кросби: думаю, игроки НХЛ поедут на Олимпиаду в Пекин. Я бы этого хотел

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о возможном участии игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх 2022 года.

«Я бы хотел, чтобы игроки НХЛ были на Олимпиаде в Пекине. Это здорово для всех и для хоккея в целом. Это великолепная возможность показать хоккей всему миру. У меня были две невероятные Олимпиады, думаю, игроки НХЛ поедут в Пекин, но посмотрим, как получится», — цитирует Кросби TSN.

Представители НХЛ и профсоюза игроков лиги на этой неделе в Торонто возобновили переговоры о продлении коллективного трудового соглашения. Как отмечают североамериканские инсайдеры, лига даст добро на участие игроков НХЛ в ОИ-2022 только при условии заключения нового коллективного соглашения на её условиях.