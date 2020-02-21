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Джонс совершил эффектный сейв клюшкой, не позволив отличиться Гусеву. Видео

Джонс совершил эффектный сейв клюшкой, не позволив отличиться Гусеву. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев сделал две голевые передачи и был признан третьей звездой матча. Российский нападающий имел прекрасный шанс забросить 11-ю шайбу в нынешнем сезоне, однако его бросок при игре в формате «пять на три» блестящим образом парировал голкипер «акул» Мартин Джонс. Канадский вратарь совершил эффектный сейв клюшкой.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Россиянин набрал не менее двух очков в одной встрече в пятый раз в дебютном сезоне в НХЛ (в двух случаях у него было по три балла). Всего в 57 матчах на счету Гусева 35 (10+25) очков.

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