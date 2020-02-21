«Спартак» установил клубный рекорд посещаемости домашних матчей в регулярках КХЛ
«Спартак» установил клубный рекорд посещаемости домашних матчей в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги, сообщается в «твиттере» красно-белых.
В нынешнем сезоне 31 домашний матч красно-белых посетили 276 325 болельщиков, в среднем 8914 зрителей. Эти показатели — лучшие для клуба за последние пять сезонов.
Посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Сезон-2015/2016 — 185 340 / 6181;
Сезон-2016/2017 — 208 800 / 7200;
Сезон-2017/2018 — 210 712 / 7525;
Сезон-2018/2019 — 258 083 / 8325;
Сезон-2019/2020 — 276 325 / 8914.
В нынешнем сезоне московский клуб проводит домашние матчи в Парке Легенд на «ЦСКА Арене», которая вмещает 12 680 зрителей. Красно-белые делят арену с ЦСКА.
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Реванш «Спартака», важнейшая победа ХК «Сочи» и осечка «Амура» в матче с аутсайдером.
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