«Спартак» установил клубный рекорд посещаемости домашних матчей в регулярках КХЛ

«Спартак» установил клубный рекорд посещаемости домашних матчей в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги, сообщается в «твиттере» красно-белых.

В нынешнем сезоне 31 домашний матч красно-белых посетили 276 325 болельщиков, в среднем 8914 зрителей. Эти показатели — лучшие для клуба за последние пять сезонов.

Посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Сезон-2015/2016 — 185 340 / 6181;

Сезон-2016/2017 — 208 800 / 7200;

Сезон-2017/2018 — 210 712 / 7525;

Сезон-2018/2019 — 258 083 / 8325;

Сезон-2019/2020 — 276 325 / 8914.

В нынешнем сезоне московский клуб проводит домашние матчи в Парке Легенд на «ЦСКА Арене», которая вмещает 12 680 зрителей. Красно-белые делят арену с ЦСКА.