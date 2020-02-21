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Яруллин — о плей-офф: неблагодарное дело — выбирать себе соперника

Яруллин — о плей-офф: неблагодарное дело — выбирать себе соперника
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин оценил, в каком состоянии казанская команда подходит к старту плей-офф.

«Первая задача — плей-офф. Мы к этому готовились весь сезон. Но последние игры регулярки тоже для нас важны, через них мы должны подготовиться к кубковым баталиям и выйти на пик формы. Я не сижу и не думаю: «Хоть бы эта команда нам выпала». Кто будет — тот будет. Неблагодарное дело — выбирать себе соперника. В плей-офф и первая, и восьмая команды будут биться до последнего.

Не хочется лететь в Хабаровск? Это часть нашей работы. Кстати, в чемпионский год мы в первом раунде играли как раз с «Амуром». Может, эта серия нас закалила, поэтому и смогли пройти до самого конца. Я, в принципе, нормально длинные перелёты переношу: поспал, походил, и уже прилетели», — цитирует Яруллина пресс-служба КХЛ.

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