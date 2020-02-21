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Дрегер: если Ковальчук останется «Монреале», его зарплата может составить $ 3,5 млн

Дрегер: если Ковальчук останется «Монреале», его зарплата может составить $ 3,5 млн
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер прокомментировал информацию о возможном обмене нападающего «Монреаль Канадиенс» Ильи Ковальчука.

«Если Ковальчук подпишет новый контракт с «Монреалем», он может выглядеть следующим образом. На один год, зарплата около $ 3,5 млн, которая может увеличиться до $ 5 млн за счёт бонусов за игру. Контракт в стиле Ягра. Параметры сделки обсуждаются. Обмен до сих пор возможен, но переговоры по продлению контракта продолжаются», — написал Дрегер.

Напомним, что регулярный чемпионат-2019/2020 Ковальчук начинал в составе «Лос-Анджелес Кингз», но в декабре контракт с ним был расторгнут, после чего россиянин до конца сезона подписался с «Монреалем» на минимальный оклад. За 21 матч в составе «Канадиенс» 36-летний форвард набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+3».

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