Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скабелка: и «Салават», и «Барыс» будут в плей-офф играть по-другому

Скабелка: и «Салават», и «Барыс» будут в плей-офф играть по-другому
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«По движению и моментам игра смотрелась, но не думаю, что это был матч плей-офф, потому что с обеих сторон было достаточно ошибок. Но думаю, и «Салават», и мы будем в плей-офф играть по-другому. По скоростям и моментам игра была неплохая, нам где-то повезло, мы забили на одну шайбу больше», — приводит слова Андрея Скабелки официальный сайт уфимской команды.

После этого матча «Барыс» вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка. «Салават Юлаев» набрал 66 очков и занимает шестую позицию в таблице Востока.

В следующем матче «Барыс» на выезде сыграет с «Адмиралом».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020