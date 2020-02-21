Скабелка: и «Салават», и «Барыс» будут в плей-офф играть по-другому

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«По движению и моментам игра смотрелась, но не думаю, что это был матч плей-офф, потому что с обеих сторон было достаточно ошибок. Но думаю, и «Салават», и мы будем в плей-офф играть по-другому. По скоростям и моментам игра была неплохая, нам где-то повезло, мы забили на одну шайбу больше», — приводит слова Андрея Скабелки официальный сайт уфимской команды.



После этого матча «Барыс» вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка. «Салават Юлаев» набрал 66 очков и занимает шестую позицию в таблице Востока.



В следующем матче «Барыс» на выезде сыграет с «Адмиралом».