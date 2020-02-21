ЦСКА забросил восемь шайб в ворота минского «Динамо», одержав третью победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на домашнем льду разгромил минское «Динамо». Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 8:1 (0:0, 3:0, 5:1).



Счёт в матче был открыт на 27-й минуте — отличился Михаил Григоренко, которому ассистировали Максим Мамин и Никита Нестеров. Вторую шайбу «армейцы» забросили на 40-й минуте встречи — отличился Антон Слепышев с передач Марио Кемпе и Мэта Робинсона. Ещё через 35 секунд шайбу с передач Григоренко и Мамина забросил Линден Вей. В самом начале третьего периода, через 40 секунд игрового времени, Григоренко оформил дубль. Очки в этой атаке набрали Вей и Мамин. Через 11 секунд в ворота минчан влетела четвёртая шайба — гол с передач Антона Слепышева и Никиты Нестерова забил Кирилл Капризов.



На 49-й минуте встречи отличился Вячеслав Грецкий, забив гол престижа в ворота ЦСКА с передач Дмитрия Дерябина и Стефана Эллиота.



Менее чем через минуту снова отличился Капризов — на этот раз ему ассистировал Марио Кемпе. Ещё через минуту в ворота минчан влетела седьмая шайба — с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова точным броском отметился Андрей Светлаков.



Точку в матче на 59-й минуте встречи поставил Константин Окулов с передачи Мэта Робинсона.



После этой победы ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, имея в своём активе 92 очка. Минчане замыкают турнирную таблицу конференции, набрав 37 очков.



В следующем туре ЦСКА дома сыграет со СКА, минчане отправятся в гости к «Ак Барсу».