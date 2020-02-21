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ЦСКА забросил восемь шайб в ворота минского «Динамо», одержав третью победу подряд

ЦСКА забросил восемь шайб в ворота минского «Динамо», одержав третью победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на домашнем льду разгромил минское «Динамо». Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 8:1 (0:0, 3:0, 5:1).

Счёт в матче был открыт на 27-й минуте — отличился Михаил Григоренко, которому ассистировали Максим Мамин и Никита Нестеров. Вторую шайбу «армейцы» забросили на 40-й минуте встречи — отличился Антон Слепышев с передач Марио Кемпе и Мэта Робинсона. Ещё через 35 секунд шайбу с передач Григоренко и Мамина забросил Линден Вей. В самом начале третьего периода, через 40 секунд игрового времени, Григоренко оформил дубль. Очки в этой атаке набрали Вей и Мамин. Через 11 секунд в ворота минчан влетела четвёртая шайба — гол с передач Антона Слепышева и Никиты Нестерова забил Кирилл Капризов.

На 49-й минуте встречи отличился Вячеслав Грецкий, забив гол престижа в ворота ЦСКА с передач Дмитрия Дерябина и Стефана Эллиота.

Менее чем через минуту снова отличился Капризов — на этот раз ему ассистировал Марио Кемпе. Ещё через минуту в ворота минчан влетела седьмая шайба — с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова точным броском отметился Андрей Светлаков.

Точку в матче на 59-й минуте встречи поставил Константин Окулов с передачи Мэта Робинсона.

После этой победы ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, имея в своём активе 92 очка. Минчане замыкают турнирную таблицу конференции, набрав 37 очков.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет со СКА, минчане отправятся в гости к «Ак Барсу».

КХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
8 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Григоренко (Мамин, Нестеров) – 26:38' (5x5)   2:0 Слепышев (Кемпе, Робинсон) – 39:02' (5x5)   3:0 Вей (Григоренко, Мамин) – 39:37' (5x5)   4:0 Григоренко (Вей, Мамин) – 40:17' (5x5)   5:0 Капризов (Слепышев, Нестеров) – 40:28' (5x5)   5:1 Грецкий (Дерябин, Эллиотт) – 48:58' (5x5)   6:1 Капризов (Кемпе) – 49:32' (5x5)   7:1 Светлаков (Окулов, Нестеров) – 50:26' (5x5)   8:1 Окулов (Робинсон) – 58:09' (5x5)
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