Вудкрофт: знали, что против ЦСКА нам нужно играть все 60 минут, не спать

Главный тренер минского «Динамо» Крейг Вудкрофт подвёл итоги матча с ЦСКА (1:8).



«Мы хорошо играли в первом периоде, структурно. Было несколько хороших моментов.



Проиграли матч в последнюю минуту второго периода и в первую — третьего, когда пропустили четыре гола. Соперник сбил нам настрой, а мы не смогли ничего противопоставить.



Знали, что с ЦСКА нам нужно играть все 60 минут, не спать. Нужно было с самого начала играть в полную силу. Когда даёшь ЦСКА немного воли, они сразу реализуют свои моменты», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.



После этой победы ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 92 очка. Минчане (37) замыкают турнирную таблицу конференции.



В следующем матче ЦСКА дома примет СКА, минчане отправятся в гости к «Ак Барсу».