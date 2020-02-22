Капризов с фанатами, расстройство минчан и красотки-чирлидерши. Яркие фото победы ЦСКА

21 февраля в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА разгромил минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 8:1 (0:0, 3:0, 5:1).
На 27-й минуте матча счёт открыл Михаил Григоренко, ассистировали ему Максим Мамин и Никита Нестеров. Вторую шайбу «армейцы» забросили на 40-й минуте встречи усилиями Антона Слепышева с передач Марио Кемпе и Мэта Робинсона. Ещё через 35 секунд шайбу с передач Григоренко и Мамина забросил Линден Вей. В самом начале третьего периода, через 40 секунд игрового времени, Григоренко оформил дубль. Очки в этой атаке набрали Вей и Мамин. Через 11 секунд в ворота минчан влетела четвёртая шайба — гол с передач Антона Слепышева и Никиты Нестерова забил Кирилл Капризов.
На 49-й минуте встречи Вячеслав Грецкий забил гол престижа в ворота ЦСКА с передач Дмитрия Дерябина и Стефана Эллиота.
Менее чем через минуту снова отличился Капризов, на этот раз ему ассистировал Марио Кемпе. Ещё через одну минуту в ворота минчан влетела седьмая шайба — с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова точным броском отметился Андрей Светлаков.
Точку в матче на 59-й минуте встречи поставил Константин Окулов с передачи Мэта Робинсона.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» (Минск) — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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