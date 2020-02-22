«Вегас» выменял у «Виннипега» нападающего Икина
Клубы Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» и «Виннипег Джетс» совершили обмен. Состав «рыцарей» пополнил 28-летний канадский центральный нападающий Коди Икин, взамен «Виннипег» получил условный выбор в четвёртом раунде на драфте 2021 года.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Икин принял участие в 41 встрече и набрал 10 (4+6) очков и заработал показатель полезности «-9». Всего за карьеру он провёл 578 матчей, в которых набрал 232 (102+130) очка с коэффициентом полезности «-7».
Он выступал за такие клубы как «Вашингтон Кэпиталз», «Даллас Старз» и, с сезона-2017/2018, за «Вегас Голден Найтс».
«Лос-Анджелес» обменял Алека Мартинеса в «Вегас» на два драфт-пика
Читайте также
- 22 февраля 2020
-
03:09
-
02:57
-
02:34
- 21 февраля 2020
-
23:58
-
23:42
-
23:09
-
22:46
-
22:34
-
22:30
-
22:21
-
22:14
-
21:59
-
21:40
-
21:36
-
21:24
-
21:06
-
21:04
-
20:38
-
20:18
-
20:01
-
20:01
-
19:47
-
19:45
-
19:17
-
18:51
-
18:26
-
17:57
-
17:50
-
17:04
-
16:49
-
16:29
-
15:34
-
15:15
-
15:02
-
14:35
Партнерский контент