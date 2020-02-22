«Вегас» выменял у «Виннипега» нападающего Икина

Клубы Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» и «Виннипег Джетс» совершили обмен. Состав «рыцарей» пополнил 28-летний канадский центральный нападающий Коди Икин, взамен «Виннипег» получил условный выбор в четвёртом раунде на драфте 2021 года.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Икин принял участие в 41 встрече и набрал 10 (4+6) очков и заработал показатель полезности «-9». Всего за карьеру он провёл 578 матчей, в которых набрал 232 (102+130) очка с коэффициентом полезности «-7».



Он выступал за такие клубы как «Вашингтон Кэпиталз», «Даллас Старз» и, с сезона-2017/2018, за «Вегас Голден Найтс».