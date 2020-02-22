Панарин повторил достижение Фёдорова, Малкина и Кучерова
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли. На момент написания новости проходит второй период, гости впереди – 3:1.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу на Йеспера Фаста, благодаря чему набрал 80-е очко в нынешнем сезоне. Артемий в третьем сезоне кряду (2017-2020) достиг отметки 80 очков за регулярку, повторив достижение Сергея Фёдорова (1991-1994), Евгения Малкина (2006-2009) и Никиты Кучерова (2016-2019).
Национальный рекорд по сезонам кряду (шесть) с 80+ очков принадлежит Александру Овечкину (2005-2011), второе место занимает Павел Дацюк (четыре, 2005-2009).
Панарин набрал 400-е очко в НХЛ в матче с «Каролиной»
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