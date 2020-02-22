Задоров получил по лицу от одноклубника во время празднования гола

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мартин Каут случайно ударил партнёра по команде, защитника Никиту Задорова, кулаком по лицу во время празднования заброшенной шайбы с «Анахайм Дакс» (1:0).



Задоров хотел присоединиться к партнёрам, но в лицо ему попала крага Каута, который спешил обнять забившего гол Джей Ти Комфера.

Видео доступно на странице «Колорадо» в «Твиттере».

После этого матча «Колорадо» (77 очков) поднялся на второе место в Западной конференции, «Анахайм» (55) — на предпоследней строчке на Западе.



У «Анахайма» это уже третье поражение подряд. В следующем матче регулярного чемпионата «Дакс» 24 февраля на домашней площадке примут «Вегас Голден Найтс». «Колорадо» прервал серию из трёх поражений и в следующем туре отправится в Лос-Анджелес, где проведёт матч с «Кингз».