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Задоров получил по лицу от одноклубника во время празднования гола

Задоров получил по лицу от одноклубника во время празднования гола
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мартин Каут случайно ударил партнёра по команде, защитника Никиту Задорова, кулаком по лицу во время празднования заброшенной шайбы с «Анахайм Дакс» (1:0).

Задоров хотел присоединиться к партнёрам, но в лицо ему попала крага Каута, который спешил обнять забившего гол Джей Ти Комфера.

Видео доступно на странице «Колорадо» в «Твиттере».

После этого матча «Колорадо» (77 очков) поднялся на второе место в Западной конференции, «Анахайм» (55) — на предпоследней строчке на Западе.

У «Анахайма» это уже третье поражение подряд. В следующем матче регулярного чемпионата «Дакс» 24 февраля на домашней площадке примут «Вегас Голден Найтс». «Колорадо» прервал серию из трёх поражений и в следующем туре отправится в Лос-Анджелес, где проведёт матч с «Кингз».

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