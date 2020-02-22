Крылов: Бондарчук – крёстный отец «Авангарда» в Балашихе

Известный режиссёр и кинопродюсер Фёдор Бондарчук, а также актёр Александр Петров 21 февраля посетили ледовый дворец в Балашихе, где состоялся матч «Авангард» — «Йокерит» (1:2 Б), и открыли встречу символическим вбрасыванием.



«Фёдор и Александр пришли поддержать «Авангард». Ведь наша арена им совсем не чужая. Именно Фёдор Бондарчук привёз сюда нашу команду, когда случилась беда с ареной в Омске. Как вы помните, в прошлом сезоне мы рассматривали разные варианты, в том числе Красноярск, но не смогли там играть. И Фёдор подсказал, что в Балашихе есть замечательный дворец, а люди тут очень любят хоккей. Познакомил меня с местным руководством. Так мы тут и оказались.



Фёдор и Александр болеют за «Авангард» на регулярной основе. Спросите у Фёдора, он отслеживает результат каждого матча. Не просто так ведь мы считаем, что Бондарчук – крёстный отец «Авангарда» в Балашихе», — приводит слова председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова пресс-служба команды.

Фото: ХК «Авангард»

На презентации фильма «Лёд 2» Бондарчук и Петров провели автограф-сессию для болельщиков в первом перерыве матча, а во втором пообщались с прессой.

«Впечатления после двух периодов матча «Авангард» — «Йокерит»? Невероятная энергия, очень классная арена. «Авангард» изменил несколько деталей, но теперь она выглядит совершенно по-другому. Зрителям тут должно быть хорошо. Благодарны за возможность здесь находиться», — отметил Бондарчук.